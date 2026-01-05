MAKMUR76 - Situs Resmi Mix Parlay & Jadwal Pertandingan Terupdate

By Avinash Kunnath @avinashkunnath on Jan 27, 2026, 1:48pm +

Arizona | ASU | Cal | Colorado | Oregon | Oregon State | Stanford | UCLA | USC | Utah | Washington | Washington State

For more Pac-12 future schedule information, head on over to the Pac-12 football schedule news storystream.




2014

  • August 28 (Thu.): Rutgers
  • September 6: at Nevada
  • September 13: Portland State
  • September 20: Oregon
  • September 27: at Utah
  • October 4: California
  • October 10 (Fri.): at Stanford
  • October 18: BYE
  • October 25: Arizona
  • November 1: USC
  • November 8: at Oregon State
  • November 15: BYE
  • November 22: at Arizona State
  • November 29: Washington


2015

  • 9/5: Portland State
  • 9/12: at Rutgers
  • 9/19: Wyoming
  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: Arizona, Arizona State, USC, Utah


2016

  • 9/3: Eastern Washington
  • 9/10: at Boise State
  • TBA: Idaho
  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: Arizona, Arizona State, USC, Utah


2017

  • 9/2: Nevada
  • 9/9: Boise State
  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: Arizona, Colorado, USC, Utah


2018

  • 9/1: at Wyoming
  • TBA: San Jose State
  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: Arizona, Colorado, USC, Utah


2019

  • TBA: BYU
  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: TBA

2020

  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: TBA

2021

  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: TBA


2022

  • 9/10: at Wisconsin
  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: TBA


2023

  • 9/9: Wisconsin
  • Divisional games: California, Oregon, Oregon State, Stanford, Washington
  • Non-divisional games: TBA

